Posbankmoord wordt over maand inhoudelijk behandeld

ARNHEM - De Posbankmoord wordt op 21 en 22 februari inhoudelijk door het hof in Arnhem behandeld. Dat bleek maandag tijdens een pro-formazitting.

De verdachten Frank S. en Souris R., die veroordeeld zijn voor het doodschieten van Alex Wiegmink in januari 2003, blijven tot die tijd vastzitten. Ze kregen juni vorig jaar respectievelijk veertien en zestien jaar cel voor doodslag en brandstichting. De twee gingen in hoger beroep.

De verdachten waren maandag niet bij de zitting, ook de advocaten ontbraken. De zaak kan pas over ruim een maand inhoudelijk worden behandeld, omdat er onder meer nog onderzoeken afgerond moeten worden. Begin februari worden er nog getuigen gehoord.

Jarenlang op dood spoor

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank bij Rheden. Hij was daar gaan hardlopen. Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Erp (Noord-Brabant).

Jarenlang leek de zaak op een dood spoor te zitten, tot de politie in 2016 opnieuw aandacht vroeg voor de moord. Frank S. meldde zich in november uit gewetensnood met een bekentenis en een spijtbetuiging. Medeverdachte Souris R. kon korte tijd later ook worden aangehouden.

Zie ook: