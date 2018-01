Deel dit artikel:











Vrachtwagen met staal vast in greppel Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - Een zwaar beladen vrachtwagen is vast komen te zitten in een greppel in Kootwijkerbroek.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de Dwarsgraafweg. De oplegger kwam met de rechterkant in de berm terecht en gleed daarna de greppel in. De bestuurder van de truck raakte daarbij niet gewond. Omdat de oplegger geladen is met stalen staven, wordt het een lastige klus om het voertuig te bergen. Voor zover bekend moet er een telekraan aan te pas komen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl