Stichting ontvangt subsidie voor verbouwing Molen Klarendal

ARNHEM - Stichting Vrienden van de Klarendalse Molen heeft een provinciale subsidie van ruim 116.000 euro toegewezen gekregen.

Zij willen van molen De Kroon een multifunctioneel ontmoetingscentrum maken, met onder andere een museum en een nieuwe ruimte voor kleinschalige optredens en andere bijeenkomsten.



De totale kosten voor dit project worden geraamd op 193.000 euro, waarvan nu zo’n 80% binnen is. De stichting verwacht ook het resterende geld via een lening of subsidie bij elkaar te krijgen.



De Klarendalse Molen werd in september 2017 als één van de vier molens genomineerd voor de Molenprijs 2017, maar won toen niet.