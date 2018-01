Prins Carnaval na brand: 'Mijn hoofd staat even niet naar feesten'

VELDDRIEL - René Verhoeven uit Velddriel kan met zijn gezin voorlopig niet terug naar huis. Het monumentale pand aan de Voorstraat werd in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door brand.

Het pand is voorlopig onbewoonbaar. Verhoeven, Prins Carnaval in het dorp, zit erdoorheen: 'Mijn hoofd staat voorlopig niet naar feesten.' Hij vindt het nog te vroeg voor een definitief besluit, maar hij overweegt de functie neer te leggen.

Dochter hoogzwanger

Het pand bestaat uit twee woonhuizen. In het ene huis woonden voorin de eigenaar en achterin negen arbeidsmigranten. In het andere huis woonden Verhoeven en zijn gezin. Verhoeven heeft drie kinderen. Zijn schoonmoeder woonde bij hen in, evenals tijdelijk zijn hoogzwangere dochter. De arbeidsmigranten hebben elders onderdak gevonden. Verhoeven en zijn gezin hebben de nacht doorgebracht in een hotel van Van der Valk.

Diverse dorpsgenoten hebben laten weten dat hij met zijn gezin bij hen kan komen wonen. 'Maar dat kan ik niet doen. Dat is geen oplossing. Het gaat niet om dagen. Dit gaat tijden duren', zegt hij maandag aan het begin van de middag nadat hij even is weggelopen uit een overleg met iemand van de verzekering.

Hennepkwekerij

Politie en brandweer doen onderzoek naar de brand. Het kan nog wel weken duren voordat duidelijk is hoe de brand is ontstaan, zegt een woordvoerder van de politie. Mogelijk is een hennepkwekerij de oorzaak. Na de brand werd een kwekerij verdeeld over twee ruimtes gevonden.

De eigenaar, een man van 69, is vanwege de vondst van de hennepkwekerij aangehouden.

Zie ook: