Ze komen er, de ruim 6000 zonnepanelen op het water

HUISSEN - Dit voorjaar drijven 6150 zonnepanelen in het gietwaterbassin Bergerden tussen Huissen en Bemmel. Initiatiefnemer Drijvend Zonnepark Lingewaard heeft na een behoorlijke aanlooptijd het startsein voor de aanleg gegeven. Het drijvende zonnepark moet 600 huishoudens voorzien van groene stroom.

Het project wordt werkelijkheid door geld van Innovatie- en Energiefonds Gelderland, de ING en inwoners van de gemeente Lingewaard die geld ophaalden via crowdfunding. Er is zelfs al een plan voor een tweede, soortgelijke 'zonnevijver' in Lingewaard.

'Meer stroom dan op daken of op de grond'

'De verwachting is dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of op de grond', zegt bestuurder Pieter Siekman van Drijvend Zonnepark Lingewaard. Hij legt uit: 'Dat is dank zij het koelende effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht. Omdat de panelen op het water drijven maken we geen gebruik van schaarse grond en zijn de panelen beter beschermd tegen vandalisme.'

Het drijvende zonnepark beslaat drie voetbalvelden en wordt volgens de samenwerkende partijen het grootste van Nederland. In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar als zonneparklocatie.

'Niet ons laatste project'

Siekman: 'Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark binnen de gemeente.'



Siekman maakte tuinders samen met Frans van Herwijnen en Stefan Peelen warm voor het project. De tuinders gebruiken het water om hun gewassen te begieten. 'Het zonnepark draagt ook bij aan de waterkwaliteit', gaat Siekman verder. 'Door de plaatsing van de zonnepanelen verdampt minder water en krijgen algen dus minder kans.'

