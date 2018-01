Deel dit artikel:











Sneeuw op komst: woensdagochtend plaatselijk wit Foto: Pixabay

ARNHEM - Als we de weerberichten moeten geloven dan gaat het in de nacht naar woensdag sneeuwen in Gelderland. Met name op de Veluwe en in de Achterhoek kan het plaatselijk wit worden.

Deze maandag blijft het grijs met vanuit het westen regen. Daarbij waait het stevig. De temperatuur loopt op tot een graad of 7. Dinsdag schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook enkele winterse buien. Het wordt maximaal een graad of 5 met een gure zuidwestenwind. De rest van de week is het wisselvallig met een afwisseling van buien en wat zon. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl