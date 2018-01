Publiek schiet politie te hulp bij het achterhalen van identiteit vrouw

ERMELO - Wie kent deze vrouw? Die vraag stelde de politie in Harderwijk maandagochtend op Facebook.

De vrouw werd maandagochtend aangetroffen op de Eendenparkweg in Ermelo, waar zij rondliep. De vrouw zei dat ze Ineke heet, maar voor de rest was niet duidelijk wie zij is.

De oproep van de politie op Facebook werd in korte tijd meer dan duizend keer gedeeld. Dat heeft blijkbaar geholpen, want de politie weet inmiddels meer over de identiteit van de vrouw.

We hebben de foto van de vrouw, in verband met haar privacy, verwijderd.