Van deze muziek wordt u vrolijk op Blue Monday

ARNHEM - Het is vandaag Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. De vakantie is nog maanden ver weg, we zijn te zwaar door al dat eten van de feestdagen, het eerste loonstrookje van het jaar valt ondanks goede berichten vanuit Den Haag tegen en dat stoppen met roken is weer niet gelukt. Dan helpt maar één ding: vrolijke muziek.

Op onze Facebookpagina vroegen we u deze ochtend: van welk liedje krijg jij energie? We behandelen enkele liedjes hier.

Walking on sunshine, is de keuze van Catharina Heerink uit het Gelderse Hengelo. Dit nummer van Katrina & The Waves stamt uit 1985. Vreemd genoeg viel het nummer dat jaar amper op in onze hitlijsten. Grootste hit dat jaar was We are the world van USA for Africa. In Ierland kwam het nummer van Katrina & The Waves op de tweede plaats terecht, in Groot-Brittannië op plek 8. Walking on sunshine leverde dat jaar wel een Grammy Award op voor Beste nieuwe artiest. Na dit lied werd het stil rond Katrina & The Waves. In 1997 dook de band weer op door het meedoen aan het Eurovisie Songfestival met Love shine a light. De groep won het songfestival ermee.

Always look on the bright side of life is de keuze van Nathalie van Kempen. Tja, wie moet niet glimlachen om het vrolijke gefluit van de mannen van het absurdistische gezelschap Monty Python. De originele versie van het lied stamt uit de film Life of Brian. Het nummer staat sinds 2001 onafgebroken in de Top 2000, maar zakt wel ieder jaar een stuk of wat plaatsen. Life of Brian is een persiflage op het leven van Jezus Christus. Always look on the bright side of life wordt ingezet op het moment dat Brian aan het kruis hangt.

A brand new day, de keuze van Hélène Duindam is vooral bekend van de filmmusical The Wiz uit 1978 met onder anderen Diana Ross en Michael Jackson. Het nummer bestaat al langer, want de musical werd onder meer op Broadway in New York opgevoerd na de première in 1974. In 2006 stond The Wiz in ons land op de planken. Het nummer is geschreven door de in 2005 overleden zanger en songwriter Luther Vandross. Het nummer van de Wiz Stars prijkt in 1979 op plek 10 van de honderd populairste platen in de Top 40 van dat jaar.

Margreet uit Hoevelaken krijgt fijne stofjes in haar lichaam van Mr Blue Sky van ELO, Electric Light Orchestra. Dit nummer is geschreven door frontman van de band Jeff Lynne. Volgens kenners kwam dit nummer tot stand tijdens opnames voor een nieuw album, terwijl het onafgebroken regende. Het slechte weer werkte verlammend op ELO dat maar geen inspiratie had, totdat opeens de zon doorbrak.