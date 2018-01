Deel dit artikel:











Politie doet 'wat-waren-we-aan-het-doen' met bestuurder auto Foto: Facebook/politie Maasdriel

KERKDRIEL - De automobilist had de vaart er in het donker lekker in, maar viel wel een beetje op door zijn 'onlogische' route. Want de bestuurder kwam weer uit op de plek waar de politie de man even eerder in de gaten kreeg.

De agenten in Kerkdriel vonden het verdacht en besloten met de persoon achter het stuur een praatje te maken. Maar dat was niet zo gemakkelijk als gedacht. De bestuurder reageerde namelijk niet op een stopteken en bleef doodgemoedereerd zijn weg vervolgen, 'waardoor wij even de blauwe zwaailichten gebruikten om de aandacht te trekken', schrijft de politie Maasdriel op Facebook. Op de Paterstraat in Kerkdriel, waar de agenten de auto kort ervoor al hadden gezien, zette de automobilist zijn voertuig stil. Zowel de auto als de bestuurder kwamen niet in de politiesystemen voor. De man werd wel even gevraagd, voordat hij verder mocht rijden, waarom hij stevig reed en ook in een rondje. Hij kwam met een opmerkelijke verklaring: 'Tja, agent, ik moest even kijken of iemand thuis was.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl