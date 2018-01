Deel dit artikel:











Keizer Karelplein gevaarlijkste plek om te rijden Een auto ramde in november de Rabobank aan het Keizer Karelplein. Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Het Keizer Karelplein in Nijmegen is de meest verkeersonveilige locatie van Nederland. In drie jaar tijd gebeurden er zeker 83 ongelukken. Daarbij vielen drie slachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft noemt het plein een drukke, a-typische, on-Nederlandse rotonde. Het verkeersplein telt veel af- en toeritten en oogt onoverzichtelijk door een brede rijbaan zonder belijning. Kijk live mee naar het verkeer op het Keizer Karelplein (stream RN7): Black spots Volgens RTL Nieuws telt ons land bijna 1200 rotondes, kruispunten en wegdelen waar in de periode 2014-1016 minimaal tien ongelukken zijn geregistreerd door politie en Rijkswaterstaat. De omroep bracht deze zogenoemde black spots in kaart. In Gelderland gebeuren de meeste ongelukken in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl