Herdenkingsbord neergestorte bommenwerper keert terug Foto: Archief Omroep Gelderland

ULFT - Het verdwenen informatiebord van de neergestorte Halifax bij Ulft in 1943 keert vandaag terug. Het paneel was begin december vermoedelijk gestolen, in de Oude IJssel gegooid en werd kilometers stroomafwaarts bij Gaanderen teruggevonden.

Het bord vertelt over een neergestorte, geallieerde bommenwerper bij Ulft met aan boord zeven inzittenden. Van hen kwamen er vier om het leven. Drie liggen begraven op de begraafplaats in Gendringen. Nabestaanden komen regelmatig naar het kerkhof. Ontdekt met metaaldetector De resten van het vliegtuig werden in 2012 ontdekt door Maarten Koudijs uit Silvolde. Hij was in het gebied aan het speuren met een metaaldetector en stuitte op honderden onderdelen. 'Ja, dat was eigenlijk per ongeluk. Mijn detector piepte continu', zei Koudijs afgelopen zomer tegen Omroep Gelderland. Op de plek van de crash van de bommenwerper kwam een herdenkingspaneel met daarop onder meer foto's van de inzittenden. Koudijs vermoedt dat het geplaatste informatiebord uit baldadigheid is gestolen. 'Gelukkig was het bord niet beschadigd', aldus Koudijs. Zie ook: Militairen neergestorte bommenwerper krijgen weer een gezicht



