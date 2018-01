Deel dit artikel:











Hoger beroep in zaak Posbankmoord van start Foto: ANP

ARNHEM - De twee mannen die zijn veroordeeld voor het doodschieten van Alex Wiegmink in 2003 op de Posbank, staan vandaag in hoger beroep voor het Gerechtshof in Arnhem. De zaak wordt pro forma behandeld. Dat wil zeggen dat er nog een nieuwe datum volgt voor de inhoudelijke behandeling. De twee verdachten zijn dan ook niet aanwezig.

De twee Brabanders kregen vorig jaar gevangenisstraffen opgelegd voor doodslag en brandstichting. Frank S. uit Boekel kreeg 14 jaar en Souris R. uit Veghel 16 jaar. Dat was hoger dan de 13 jaar celstraf die het Openbaar Ministerie had geëist. Hoewel de zaak bekendstaat als de 'Posbankmoord' kon moord niet worden bewezen. Souris R. is het niet eens met de veroordeling; hij blijft volhouden dat hij onschuldig is. Frank S. heeft een nieuwe advocaat aangesteld. Geen respect voor familie Volgens de rechtbank staat vast dat de twee Wiegmink in januari 2003 hebben doodgeschoten in het natuurgebied in Rheden. Daarna hebben ze zijn lichaam meegenomen in zijn eigen auto naar het Brabantse Erp en daar in brand gestoken. De twee zwegen bijna 14 jaar over hun daad. De rechter zei dat ze hiermee geen respect hebben getoond voor de familie van Alex Wiegmink. Zie ook: Geen onderzoek naar Mr Big-methode in Posbankzaak

Verdachten 'Posbankmoord' in hoger beroep