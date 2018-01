Pontje Dieren-Olburgen vaart weer

DIEREN - Het veerpontje tussen Dieren en Olburgen is sinds maandagochtend weer in de vaart. Door het hoogwater bleef het vaartuig de afgelopen tien dagen aan de kant.

Maar inmiddels is het water in de IJssel weer aan het zakken. ‘Er kan misschien nog een beetje water op de veerstoep staan, maar dat moet geen probleem zijn’, aldus veerbaas Roland Jansen.

Het veerpontje is met name populair onder scholieren op de fiets. Halverwege december was de veerpont ook een week uit de vaart door hoogwater.

