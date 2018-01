Deel dit artikel:











Auto belandt op de kop in sloot Foto: @wag_vincent

GELDERMALSEN - Bij een ongeval op de Rijksstraatweg in Geldermalsen is zondagavond een auto van de weg geraakt en op de kop in een sloot beland.

Toen de politie na de melding arriveerde, was de bestuurder al door omstanders uit de wagen gehaald. Het slachtoffer maakt het goed, aldus de politie Lingewaal-Neerijnen op Facebook. Hoe het eenzijdige ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De bestuurder bleek niet onder invloed. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl