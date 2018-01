3 verdachten gepakt voor slopen van kerstboom in Rheden

Still uit de bewakingsbeelden. Foto: Studio Rheden

RHEDEN - De politie heeft 3 verdachten gepakt die betrokken waren bij de vernieling van de grote kerstboom en een hekwerk aan de Dorpsstraat in Rheden op tweede kerstdag.

De kerstboom was in het verleden vaker het doelwit van vandalen. Toen vorig jaar toch weer een boom op het plein werd gezet, werden er ook bewakingscamera's op de boom gericht. De vandalen waren duidelijk in beeld, zo bleek uit beelden die op Facebook werden gezet. De daders waren op de beelden nog wel onherkenbaar gemaakt.

Een verdachte meldde zich daarop bij de politie. Daarna konden met behulp van de beelden later nog 2 andere betrokkenen worden aangehouden. De politie meldt dat de schade aan gemeente-eigendommen door één van de vandalen wordt vergoed, de andere twee krijgen een boete voor baldadigheid. De hoogte van die boete wordt bepaald door een officier van justitie.

