Sportheld Wil ten Bras (85) uit Rheden in het zonnetje gezet

RHEDEN - De 85-jarige tafeltennisser Wil ten Bras uit Rheden is zondag in het zonnetje gezet door wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden. Vorig jaar werd Wil Nederlands kampioen tafeltennis in de categorie 80+, zijn vierde nationale titel.

Wil ten Bras was 45 jaar geleden één van de oprichters van de Rhedense tafeltennisvereniging Slagvaardig. Hij is nu erelid van de vereniging en kreeg eerder al een Koninklijke onderscheiding. Op zijn 85-jarige leeftijd doet hij nog steeds veel voor de club en is hij bijna iedere avond daar te vinden.

Ook helpt hij nog bij de jaarlijkse rommelmarkt en bij de ledenwerfactiviteiten, zoals het organiseren van een jeugdinstuif. Daarnaast blijft Wil tafeltennis spelen. Hij speelt nog altijd in de 4e klasse en daarnaast gaat hij elk jaar een week naar Lloret de Mar om daar een toernooi te spelen.

In het verleden werden bijzondere sportprestaties- en verhalen in de gemeente Rheden uitgelicht tijdens de Sportverkiezing Rheden. Deze verkiezing is geschrapt. Daarvoor in de plaats worden sporthelden in het zonnetje gezet.