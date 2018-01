Celstraffen voor zes verdachten na voetbalrellen De Graafschap-Ajax

ZUTPHEN - Tegen zes supporters die verdacht zijn van betrokkenheid bij de rellen rond de wedstrijd De Graafschap-Ajax op 8 mei 2016 is een maand gevangenisstraf geëist.

Woensdagochtend staan nog meer supporters van Ajax terecht, woensdagmiddag worden zaken tegen De Graafschap aanhangers behandeld. Om de ongeveer dertig voetbalfans op te pakken, zette de politie na een aantal maanden beelden en foto's van de relschoppers op internet. De verdachten kregen een week de tijd om zich te melden bij de politie. Tien verdachten deden dat. Daarna werden de foto's van 17 relschoppers online gezet, waarop zij herkenbaar in beeld waren gebracht. Tijdens rellen op 8 mei 2016 is veel geweld gebruikt tegen politie, stewards en spelers van De Graafschap. Op 8 mei speelde Ajax tegen De Graafschap op De Vijverberg. Vooral Ajax-supporters hebben na de wedstrijd de confrontatie opgezocht met de politie buiten het stadion.

"Chaos, ik ben in paniek weggerend"

De zaak startte met beelden van de rellen op de Dennenweg in Doetinchem en bij Café Masselink, waarbij onder meer een ME-bus werd belaagd door supporters en een ME'er van zijn paard viel. De vier verdachten die als eerste voor kwamen, gaven toe dat ze aanwezig waren op de locatie. Eén van de verdachten zei dat hij niet bij de incidenten van de beelden betrokken kon zijn, omdat hij al in een busje zat. Maar volgens het proces-verbaal zou hij een steen richting een paard hebben gegooid. De verdachte ontkende dit en gaf aan dat hij verward zou zijn met een ander. De drie andere verdachten ontkenden betrokken te zijn bij de incidenten. "Het was één grote chaos en ik ben in paniek weggerend. En toen werd ik aangehouden. In mijn beleving heb ik geen stenen gegooid", aldus een verdachte. Een andere verdachte zou ook stenen richting ME hebben gegooid. Op een foto in het politiedossier zou hij staan, maar volgens zijn advocaat kloppen tijdstip en locatie niet met die uit het proces-verbaal. Bovendien wilde de verdachte benadrukken dat de persoon op de foto geen tatoeages op zijn arm had, terwijl hij zijn arm volledig getatoeëerd heeft.

Oorlogssituatie

Ook de verklaringen van de betrokken ME'ers kwamen aan bod. Er werd gesproken van een oorlogssituatie en één van de ME'ers heeft het ervaren als levensbedreigend. Er is zelfs een wapen getrokken. Een aantal verbalisanten gaven aan nog lange tijd last te hebben gehad van de incidenten. Daarom werd een schadevergoeding van 500 euro per persoon gevorderd namens de verbalisanten.

"Heel dom, fout"

Daarna werden drie nieuwe verdachten voorgeleid, die allen bevestigden dat ze aanwezig waren bij Café Masselink. Eén van hen was ook op de beelden te zien van de ongeregeldheden na de wedstrijd en heeft zichzelf ook bij de politie gemeld. Hij gooide in beeld wat tegen een schild van een ME'er. "Heel dom, fout", erkende hij. Het zou gaan om een blikje of flesje, waar het volgens de officier een stoeptegel was. Hij bekende wel schuld voor het gooien en bood zijn excuses aan voor zijn gedrag ten opzichte van de agent.

Gooien met een afzettingsbord

Een andere verdachte zei dat hij stenen in handen heeft gehad, omdat hij die in zijn handen geduwd kreeg. Hij had er niet mee willen gooien en dat is ook niet waargenomen. De derde verdachte wilde na de wedstrijd richting het stadion lopen, maar werd tegengehouden door de ME. Na een charge sloeg volgens hem de vlam in de pan. Hij gaf wel aan met een handje grint te hebben gegooid. Volgens het proces-verbaal zou hij met een afzettingsbord hebben gegooid, maar dat sprak hij tegen. Ook ontkende hij een paard met een riem te hebben geslagen.

Gevangenisstraf voor zes relschoppers

De Officier van Justitie kwam voor zes verdachten met een eis van twee maanden gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaar. De politierechter achtte hun betrokkenheid bij het geweld bewezen. "Maatschappij en politie moeten tegen dit gruwelijke geweld worden beschermd. De politiemensen beschreven dit terecht als een oorlogssituatie. Zij dienen ons aller belang in de samenleving." De verdachte die met het bord zou hebben gegooid, kreeg de straf zoals geëist. De verdachte die zich op grond van beelden meldde, kreeg drie weken voorwaardelijke celstraf. Vier andere verdachten kregen drie weken celstraf en drie weken voorwaardelijk. Alleen de verdachte met stenen in de hand kreeg vrijspraak.

"Schoon genoeg van"

Ook de vorderingen van schadevergoeding werden toegewezen. "Hier staat een officier die er klaar mee is. Er zijn meerdere incidenten geweest rond voetbalwedstrijden en daar heb ik schoon genoeg van. Er moet zoveel politiecapaciteit worden ingezet voor een volstrekt nutteloos en overbodig fenomeen. Vechtpartijen door zogenaamde supporters, doorgedraaid, dronken en doorgesnoven. Er zijn heel veel zaken blijven liggen, omdat de politie zich bezig moest hebben met dit soort recreatieve criminaliteit."