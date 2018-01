Deel dit artikel:











Graven achter Leonarduskerk in Oosterhout staan blank

OOSTERHOUT - 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt', zegt Liesbeth Ruyten. Ze woont samen met haar man John Mulder vlakbij de begraafplaats van de Rooms-Katholieke Heilige Leonarduskerk in Oosterhout. Door de hoge waterstand staat nu zelfs een deel van de graven onder water en dan vooral het gedeelte met de kindergraven. En dat is schrikken, ondanks dat de bewoners wel het één en ander gewend zijn, want zelfs in 1995 bleef de omgeving droog.

'Met hoog water kunnen we omgaan. Er staat nu zelfs 35 centimeter water in de kruipruimte en bij de buurvrouw staat de provisiekast onder water. Dat zijn we gewend, maar dat de begraafplaats onder water staat hebben we nog nooit meegemaakt', aldus Liesbeth. Wel kon vijf jaar geleden met het hoog water een vriend niet begraven worden op diezefde begraafplaats omdat er water in het gegraven graf stond. Ophogen van boomgaard John Mulder, gepensioneerd bodemkundige bij Alterra, denkt dat het vooral komt door het ophogen van terreinen om hun woning heen. Zo is aan de overkant van het huis van Mulder en Ruyten een vroegere boomgaard een meter opgehoogd. Daar staan nu 28 huizen. Mulder: 'Dat is niet erg, het zijn aardige mensen maar door het ophogen gaat het gebied steeds meer vernatten'. Hij heeft afgelopen week de gemeente benaderd maar heeft daar nog geen reactie van gekregen. Volgens de beheerder van de begraafplaats komt het wel vaker voor dat een deel onder water staat.