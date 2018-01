Achterhoekse veldrijder Nieuwenhuis pakt titel bij beloften

SURHUISTERVEEN - Joris Nieuwenhuis heeft de nationale titel gepakt op het NK Veldrijden bij de beloften.

De wielrenner uit Zelhem was al wereldkampioen in deze categorie tot en met 23 jaar. In Surhuisterveen veroverde hij ondanks een lekke band ook het rood-wit-blauw. Thymen Arensman uit Deil eindigde als derde.

Nieuwenhuis reed in het begin van dit seizoen ook wedstrijden mee bij de senioren, maar dat verliep niet helemaal naar wens. De Achterhoeker bleek ook niet helemaal fit. Hij heeft last van een beknelde slagader in de lies en zal daar na het seizoen aan worden geopereerd. Eerder ondergingen onder meer Annemiek van Vleuten en Kenny van Hummel ook een dergelijke operatie en daarna verbeterden hun prestaties aanzienlijk.