Rijnhal weer afgeladen vol door grootste boulderhal van het land

Bouldercentra schieten als paddestoelen uit de grond. 'Tien jaar geleden hadden we in Nederland misschien één boulderhal. Nu zijn het er 25, 30. Daar wilden we graag aan mee doen.' vertelt Leopold Roessingh. Roessingh is één van de eigenaren van Rijnboulder.

Explosief en technisch

Boulderen is een vorm van klimsport. In de traditionele klimhal kunnen sporters tot enkele tientallen meters hoog klimmen. In de boulderhal gaan de wanden tot vier en een halve meter. De sport wordt daardoor explosiever en technischer.

Door de boulderhal wordt de Rijnhal weer volledig gebruikt. Sportwinkel Decathlon kocht de winkel in 2016 maar liet 2500 vierkante meter ongebruikt. De nieuwe huurder vult dat nu helemaal in, met een boulderhal op de eerste verdieping en een restaurant op de begane grond.