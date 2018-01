Hoogzwangere vrouw en pasgeboren baby huis kwijt door brand hennepkwekerij Velddriel

Op deze zonnige zondagochtend is er aan de voorkant van het pand bijna niets te zien, behalve het komen en gaan van mensen. Het zijn brandweeronderzoekers, forensisch rechercheurs met speurhonden, schade-experts en de ene na de andere dorpeling die even een kijkje komt nemen bij het pand. Zij vertellen dat er niet alleen brand is geweest, maar dat er ook een hennepkwekerij in het pand is aangetroffen. Of de brand is ontstaan in de kwekerij is nog niet vastgesteld.

Ik werd wakker geroepen dat ik meteen mijn bed uit moest en even later stond ik op straat te kijken naar de vlammen. Afschuwelijk. een bewoner van het pand

'Ze hebben net de hennepplanten door de versnipperaar gehaald en dozen vol met lampen en buizen naar buiten gebracht', zegt één van de bewoners. Even later bevestigt de politie de vondst van de hennepkwekerij. Volgens de burgemeester zou het zelfs om twee kwekerijen gaan, maar dat kan de politie niet bevestigen. De eigenaar van het pand is aangehouden.

Enorme schade

De schade aan de achterkant van het pand is enorm. Het dak is ingestort; de ruiten liggen eruit. Buiten ligt een enorme berg verbrande spullen die uit de woningen zijn gehaald. Het pand is voorlopig onbewoonbaar. Op het achterterrein staan een aantal bewoners bij elkaar. 'Ik werd wakker geroepen dat ik meteen mijn bed uit moest en even later stond ik op straat te kijken naar de vlammen. Afschuwelijk', zegt één van hen.

We zijn alles kwijt. Het hele huis is een ravage. Van de babykamer is niets meer over. Bewoonster

Drama

Een buurvrouw: 'Het monumentale pand bestaan uit twee woonhuizen. In het ene woonde voorin de eigenaar en achterin negen arbeidsmigranten, waaronder een gezinnetje met een baby van een week oud. Wat een drama voor zo'n gezin. Ze moesten vannacht hals over kop hun huis uit.' In het andere woonhuis woont een gezin met volwassen kinderen en hun oma. De oudste dochter is hoogzwanger. 'We zijn alles kwijt. Het hele huis is een ravage. Van de babykamer is niets meer over', zegt ze met tranen in de ogen.

De eigenaar van het pand zorgt maar dat hij opvang regelt voor de bewoners. Burgemeester Henny van Kooten

Geen van de buurtbewoners heeft iets gemerkt van de hennepkwekerij. 'Er waren nooit problemen met de bewoners van het pand. We hadden heel vriendelijk contact, ook met de eigenaar.' Die is door de politie aangehouden op verdenking van overtreding van de opiumwet.

Opvang voor bewoners

Burgemeester Henny van Kooten is 's nachts bij de brand gaan kijken. 'We hebben de bewoners een hotel aangeboden, maar ze hebben er allemaal voor gekozen naar familie en vrienden te gaan. We zijn als gemeente twee dagen verantwoordelijk voor de opvang, daarna de eigenaar.' Op de vraag of de eigenaar wel opvang kan regelen als hij door de politie is aangehouden, zegt de burgemeester: 'hij zorgt maar dat hij het regelt. Of zijn zaakwaarnemer.'

Aan de voorzijde van het pand is weinig schade te zien. Foto: Omroep Gelderland

