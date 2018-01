Lochem loopt uit voor omgekomen badmeester

Assink was een bekend persoon in Lochem, omdat hij badmeester was in Zwembad De Beemd. Zijn bijnaam was dan ook 'Mister Beemd'. Veel inwoners of hun kinderen hebben zwemles van hem gehad.

De kist werd met zijn eigen camper naar het zwembad gebracht. Daar was de gelegenheid tot condoleren. Maandag wordt hij in besloten kring gecremeerd.