Idolszanger (18) uit Aalten maakt indruk in Duitsland

AALTEN - Zanger Mitch Lodewick uit Aalten heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de Zuid-Afrika-uitzendingen van het tv-programma Deutschland sucht den Superstar (DSDS).

De 18-jarige Lodewick, die vorig jaar derde werd in Idols, maakte veel indruk met zijn uitvoering van het nummer 'Mercy' van Shawn Mendes. Op verzoek van jurylid Dieter Bohlen deed hij dat zonder gitaar, maar ook zonder dat instrument was hij in zijn element.

Alle vier de juryleden waren het erover eens dat Lodewick door is naar de volgende ronde, maar jurylid Ella Endlich had een verrassing voor hem. Van haar kreeg hij een 'Goldenes Ticket' en 'Goldenes CD'. Dat houdt in dat hij zich rechtstreeks geplaatst heeft voor de uitzendingen in Zuid-Afrika.

Daar worden de 15 artiesten uitgekozen die naar de live-shows gaan.

Mitch trad in april vorig jaar samen met een andere Idols-deelnemer Bram Boender op bij Radio Gelderland:

