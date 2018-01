Deel dit artikel:











Tuinhuis op rotonde compleet vernield Foto: Omroep Gelderland

WIJCHEN - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag het tuinhuis op de rotonde in de Schoenaker in Wijchen vernield.

Het houten bouwwerk is geplaatst door een plaatselijk tuincentrum. Koen Willems van het familiebedrijf vindt het 'ontzettend vervelend' dat het tuinhuis nu in stukken op de rotonde ligt. 'Het kost ons een dag of 2-3 om dit op te lossen.' Het huisje was onderdeel van een 'showtuin' op de rotonde. Het tuincentrum gaat aangifte doen van de vernielingen. 'We hopen dat de daders worden gepakt', aldus Willems. Ook passanten zijn er niet over te spreken: Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl