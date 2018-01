Nageeye vierde in halve marathon Egmond

NIJMEGEN - Abdi Nageeye heeft in de halve marathon van Egmond net naast een podiumplaats gegrepen. De atleet uit Nijmegen kwam na 21,1 kilometer als vierde over de finish.

Vorig jaar was de 28-jarige Nageeye nog knap als tweede geëindigd, achter de Ethiopiër Damit Wolde.

Dit jaar was de Keniaan Edwin Kiptoo een klasse apart. Hij won in 1.02.36. Hij kreeg op het podium gezelschap van twee landgenoten: Leonard Langat (1.04.14) en Ronald Kirui (1.04.26).

Nageeye moest zeven seconden toegeven op Kirui. In oktober liep hij nog een Nederlands record op de hele marathon: 2.08.16. Dat was vijf seconden sneller dan het oude record van Wageninger Kamiel Maase.