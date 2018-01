Deel dit artikel:











Ernstige ongelukken door drank; trend of toeval? Het ongeval in De Klomp (Foto: Omroep Gelderland)

DIDAM - Op diverse plekken in Gelderland deden zich dit weekeinde ernstige ongelukken voor waarbij drank in het spel was. Is er sprake van een trend of een toevallige samenloop van omstandigheden?

'Ik dacht vannacht: het lijkt wel een trend', reageert een politiewoordvoerder. 'De afgelopen jaren zag je ook weleens een piek. Maar ik denk dat het toeval is.' In De Klomp (gemeente Ede) werd een 24-jarige automobilist uit Veenendaal aangehouden. Hij blies na een aanrijding 730 ug/l, terwijl 220 maximaal is toegestaan. Bij het ongeval raakte een 33-jarige vrouw uit Rhenen zwaargewond. Huiselijk geweld Een 58-jarige man uit Didam werd door de politie klemgereden. Hij was ervandoor gegaan na huiselijk geweld. Ook hij had te veel gedronken: 500 ug/l. Een Apeldoorner van 27 reed in beschonken toestand zijn auto total loss. Bij een ademanalyse blies hij 360 ug/l, terwijl voor hem als beginnend bestuurder 88 ten hoogste mag. Het rijbewijs van de drie drankrijders is ingevorderd. Daling Het aantal mensen dat achter het stuur kruipt na te veel te hebben gedronken is de afgelopen jaren juist gedaald, zo blijkt uit onderzoek. Een belangrijke kanttekening is daarbij wel dat het aantal alcoholcontroles de afgelopen jaren is gehalveerd. De politie zei tegen de NOS dat er inderdaad minder controles zijn, maar vooral de fuikcontroles afnemen. Die zouden minder effectief worden, omdat weggebruikers elkaar waarschuwen via sociale media. Zie ook: Vrouw zwaargewond bij ernstig ongeluk

Onderzoek 'Rijden Onder Invloed 2002 – 2013' (pdf)