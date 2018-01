Daphne Bergman begint als waarnemend burgemeester Beuningen

BEUNINGEN - Daphne Bergman begint deze maandag als waarnemend burgemeester van Beuningen. Ze vervangt Carol van Eert, die burgemeester van Rheden is geworden.

Bergman was D66-raadslid in Gouda en sinds 2010 wethouder in die gemeente.

Eind november werd bekend dat PvdA'er Van Eert zou vertrekken. Omdat de huidige loco-burgemeester Piet de Klein de lijsttrekker voor zijn eigen partij Beuningen Nu en Morgen (BN&M) is en zich daarom niet onpartijdig kan opstellen, is besloten om een waarnemend burgemeester aan te stellen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wordt gezocht naar een nieuwe burgemeester.