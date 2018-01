Hennepkwekerij gevonden na grote brand Velddriel; man aangehouden

De brand was in de nacht van zaterdag op zondag in een dubbel woonhuis aan de Voorstraat. Tijdens de bluswerkzaamheden werden de hennepplanten gevonden.

Van het pand is niet veel over. Foto: Truus Peters

Onderzoek in volle gang

De man uit Velddriel wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand. Het is nog onduidelijk of het met de hennepkwekerij heeft te maken. Volgens burgemeester Van Kooten van Maasdriel is er overigens sprake van twee hennepkwekerijen die gevonden, maar dat bevestigt de politie niet.

Agenten houden de wacht bij het pand.

Niemand raakte gewond. Door de brand zijn de bewoners - onder wie arbeidsmigranten - genoodzaakt elders onderdak te vinden. Volgens de burgemeester hebben zij inmiddels onderdak gevonden bij vrienden en familie. De gemeente is de eerste twee dagen verantwoordelijk voor hun huisvesting, daarna moeten zij er zelf voor zorgen.

