NEC-trainer Lijnders was nog nooit in Oss

"Ik denk eerlijk gezegd dat ik daar nog nooit ben geweest. Maar er ligt een grote kans voor ons. We willen natuurlijk heel veel. We moeten nu vooral herstellen. We hebben maar twee dagen en die moeten we ook wel echt gebruiken. Oss vraagt onze volle concentratie."

NEC speelt in een mindere ambiance en op kunstgras. "Ja, je bent op zoek dat je onafhankelijk wordt van de ploeg waartegen je speelt. Tegen elke tegenstander willen we bepalen op onze manier. Je probeert datgene te doen waar je goed in bent en weg te halen waar de tegenstander wat passiever is of wat zwakker. En de ambiance wordt gemaakt door de spelers en de stijl. Maar natuurlijk, het stadion was ongelooflijk. Wat een eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft. Dat was heel prettig om te zien. En als het uitpubliek ons nu ook zo steunt, dat is top."

Qua blessures is het nog hetzelfde, al traint doelman Joshua Smits wel vol mee. "Die is er dichtbij. En over de opstelling wordt de beslissing morgenvroeg genomen. We hebben een aantal opties geprobeerd. Ik heb wel een idee natuurlijk. De training was OK."