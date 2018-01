Gesink fietst eerste wedstrijd na zes maanden blessureleed

ADELAIDE - In het zuiden van Australië bereidt wielrenner Robert Gesink zich voor op zijn eerste wedstrijd sinds zijn val in de Tour, afgelopen zomer. 'Dit is de eerste mogelijkheid. Ik ga er vooral van genieten en mijn seizoen goed aftrappen.'

De renner uit Varsseveld was een halfjaar uit de roulatie nadat hij een rugwervel brak bij een val in de Tour de France. Hij moest maandenlang een korset dragen die zijn rug stabiliseerde. 'Het is even afwachten hoe het gaat. Ik heb toch een halfjaar niet gekoerst en dan de eerste keer in het peloton rijden is anders dan trainen natuurlijk.'

De renners staan voor een bijzonder warme editie van de Tour Down Under, een meerdaagse rittenkoers in het zuiden van Australië. De ploeg van Gesink is daarom al eerder afgereisd zodat de renners aan de hitte kunnen wennen.

Gezin mee

Gesink nam voor het eerst ook zijn gezin mee en op de persdag gingen ze samen op de foto met een koala. 'Als je dan toch eerder reist en veel dagen een beetje moet afwachten, leek het me een goed idee om het gezin mee te nemen. Dat had ik ze een keer beloofd, om ze Australië te laten zien.'

De Tour Down Under start dinsdagnacht, Nederlandse tijd, en duurt tot komende zondag. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen waar grote namen aan de start staan. 'Het is altijd wel een rondje geweest dat mij wel ligt. Redelijk explosief. Mensen in Nederland denken dat het een vlakke ronde is, maar dat is het absoluut niet. Het is een lastige wedstrijd.'

