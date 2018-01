Politie pakt overvaller op heterdaad

ARNHEM - De politie heeft zaterdagavond een 18-jarige Arnhemmer op heterdaad aangehouden na een overval op een snackbar aan de Groningensingel in zijn woonplaats.

De man bedreigde de eigenaar van de snackbar met een mes en maakte geld buit. Vervolgens ging hij er te voet vandoor.

Agenten zagen even later iemand lopen die aan het signalement voldeed. Na een korte achtervolging te voet kon de verdachte worden ingerekend. Hij had zich verstopt in een tuin aan het Stedumhof en had de buit bij zich.