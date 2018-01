Veerle kreeg raketalarm op Hawaï: 'Ik hoorde mijn huisgenoten schreeuwen'

ARNHEM - 'Er is een raket onderweg naar Hawaï. Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening.' Veerle van Wijk lag nog lekker te slapen toen ze zaterdagochtend rond 8.30 uur lokale tijd een waarschuwingsbericht kreeg op haar telefoon.

Vals alarm zou blijken, maar het duurde een halfuur voordat dat duidelijk was. 'Ik hoorde mijn huisgenoten schreeuwen en iedereen rende door elkaar heen', zegt Veerle tegen de NOS. De Duivense is na haar schooltijd op het Stedelijk Gymnasium in Arnhem naar Leiden gegaan voor haar bachelor politicologie. Ze studeert nu verder aan de universiteit van Honolulu.

Haar huisgenoten waren na de melding in rep en roer. Hoewel iedereen door elkaar heen rende, bleef Veerle naar eigen zeggen redelijk rustig. 'Ik dacht vooral praktisch na. Wat moet ik meenemen, wat is lang houdbaar?'

Schuilkelder

Veerle vertelt tegen de NOS dat ze met haar huisgenoten bijna een halfuur in een schuilkelder zat totdat ze te horen kregen dat het vals alarm was. 'We waren bijna begonnen met het afplakken van de kieren met ducttape. Voor eventuele radioactieve straling.'

Voor sommige huisgenoten was het een traumatische ervaring. 'Je zit op een eiland, dus je kunt geen kant op. Iedereen is nu vooral bezig met het volgen van het nieuws. Ze willen weten hoe het zover heeft kunnen komen.' Ze hebben weinig vertrouwen meer in het waarschuwingssysteem. 'Hoe serieus moeten we een volgend bericht nemen? Dat is echt problematisch', aldus Veerle.