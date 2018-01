Deel dit artikel:











Vrouw zwaargewond bij ernstig ongeluk Foto: Omroep Gelderland

DE KLOMP - De 33-jarige automobiliste uit Rhenen die zaterdagavond betrokken raakte bij een aanrijding op de Rondweg De Klomp in De Klomp (gemeente Ede), is er slecht aan toe. Volgens de politie is ze ernstig gewond. De vrouw is met de traumaheli naar een ziekenhuis in Utrecht overgebracht.

De 24-jarige bestuurder van de andere auto, een man uit Veenendaal, raakte evenals twee inzittenden niet gewond. De automobilist is aangehouden voor rijden onder invloed. Hij blies op het politiebureau 730 ug/l, terwijl 220 maximaal is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Eerder werd gemeld dat mogelijk ook een kind gewond geraakt was bij het ongeval, maar dit blijkt niet zo te zijn.