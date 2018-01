NEC zonder Dijkstra uit tegen Oss

NIJMEGEN - NEC moet het in de uitwedstrijd tegen FC Oss stellen zonder Mart Dijkstra.

De aanvoerder is geschorst vanwege zijn vijfde gele kaart. Hij wordt vervangen door Kevin Jansen, die dit seizoen nog nauwelijks aan spelen toe kwam. Verder ontbreken Arnaut Groeneveld, Mo Rayhi en Joshua Smits nog door blessures.

De opstelling is verder waarschijnlijk hetzelfde als vrijdag tegen Go Ahead, toen met 5-1 werd gewonnen. De laatste keer dat NEC voor de competitie in Oss speelde, werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de voorbereiding oefenden beide ploegen in De Goffert tegen elkaar. In een besloten oefenwedstrijd won Oss met 1-0.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Jansen, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Schuurman.