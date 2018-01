Dronken automobilist klemgereden na wilde achtervolging

DIDAM - Na een wilde achtervolging door Wehl en Didam heeft de politie zaterdagnacht een dronken automobilist klemgereden. De man van 58 uit Didam was ervandoor gegaan na huiselijk geweld.

Nadat de verdachte was weggereden, werd de politie op de hoogte gebracht. Een agent zag de bewuste auto even later in Wehl rijden en gaf de bestuurder een stopteken. Die zette de auto langs de kant, maar reed met hoge snelheid weg toen de politie naar hem toeliep.

Politiewagens zwaar beschadigd

Tijdens de achtervolging probeerde de automobilist op een stilstaande politieauto in te rijden. De twee inzittenden wisten een aanrijding ternauwernood te voorkomen. Uiteindelijk kon de man op de Sint Stephanusstraat in Didam worden klemgereden. Het voertuig en twee politiewagens raakten daarbij zwaar beschadigd.

Omdat de verdachte zich bij zijn aanhouding verzette, zag de politie zich genoodzaakt geweld te gebruiken. De man bleek onder invloed van alcohol. Hij blies 500 ug/l (220 is maximaal toegestaan). De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.