'Nette jongedame' blijkt oplichtster

ARNHEM - De politie heeft een jonge vrouw aangehouden voor een babbeltruc in Arnhem.

Een bewoonster van de wijk Presikhaaf meldde vrijdag dat ze was opgelicht aan de deur. Een 'nette jongedame' had zich voorgedaan als medewerkster van de bank. Ze vertelde de oudere vrouw dat haar bankpas was verlopen en dat ze haar pinpas en pincode moest inleveren.

De bewoonster gaf hier gehoor aan, maar belde later toch de politie omdat ze het niet vertrouwde. Toen agenten ter plaatse gingen, troffen ze de jongedame al snel aan. Ze bleek de vrouw te hebben voorgelogen, waarna ze is aangehouden voor oplichting.