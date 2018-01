Grote brand verwoest deel onderkomen arbeidsmigranten

Deel dit artikel:











VELDDRIEL - In een onderkomen voor arbeidsmigranten in Velddriel heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote uitslaande brand gewoed. Volgens de brandweer zijn negen bewoners door ambulancepersoneel nagekeken, maar ze bleken geen verwondingen te hebben.

De brand in het monumentale pand aan de Voorstraat werd rond 2.00 uur gemeld. De vlammen sloegen metershoog uit het dak. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat een deel van het pand in vlammen op ging. Vervangende woonruimte Bewoners van het pand zijn aan de overkant opgevangen. Burgemeester Van Kooten van Maasdriel is die nacht nog bij ze op bezoek geweest. Voor de arbeidsmigranten moet vervangende woonruimte worden gezocht. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl