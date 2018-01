Deel dit artikel:











Matten tussen de frikandellen, man aangehouden Foto: larsjuh/Flickr

ELBURG - De politie heeft zaterdag in Elburg een man aangehouden. Hij had kort daarvoor een man in een cafetaria een vuistslag in het gezicht gegeven.

Agenten hebben na onderzoek de verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Volgens de politie speelde alcohol een rol, waardoor de verdachte zwaarder bestraft kan worden.