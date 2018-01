ARNHEM - Onbekenden hebben zaterdagavond een ruit ingegooid van een trein van Arriva. Dat gebeurde tussen station Zevenaar en Velperpoort.

De Treinverkeersleiding ProRail meldt op Twitter dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is niet bekend of de trein reed op het moment dat de ruit werd ingegooid. Ook is niet bekend of er een verdachte is aangehouden.

De trein kon na het incident wel zijn weg vervolgen.