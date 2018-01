D66 houdt in Arnhem vast aan referenda

ARNHEM - Ondanks dat de landelijke fractie van D66 afscheid heeft genomen van referenda, wil de Arnhemse afdeling het mogelijk houden dat Arnhemmers wel gewoon hun adviesrecht mogen behouden.

Via raadgevende referenda kunnen Arnhemmers advies geven aan de gemeenteraad. Dit kan als er genoeg handtekeningen worden opgehaald of als de gemeenteraad of Tweede Kamer dit besluit. De regering Rutte-3, waar D66, CDA, VVD en CU in zitten, heeft besloten om landelijke referenda te stoppen.

Dat D66 daar in mee gaat, is opmerkelijk. Meer inspraak voor burgers is van oudsher een speerpunt voor de democraten.

D66 Arnhem begrijpt toch waarom de partij dat landelijk heeft besloten. 'Ik zie voor- en nadelen van landelijke referenda, maar wij gaan daar niet over', aldus D66-raadslid Maarten Venhoek. Als het aan zijn fractie ligt zal het referendum in Arnhem nu en de aankomende vier jaar gewoon blijven bestaan.