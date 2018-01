Deel dit artikel:











Politieheli ingezet na woningoverval in Duiven Foto: Omroep Gelderland

DUIVEN - In de Voorbijstraat in Duiven is zaterdagavond een woningoverval gepleegd, dat meldt de politie. Een van de bewoners, een ouder echtpaar, raakte licht gewond.

Ambulanceverpleegkundigen hebben de bewoner gecontroleerd, maar het slachtoffer hoefde niet mee naar ziekenhuis. De politie heeft een helikopter ingezet om te zoeken naar verdachten, tot nu toe zonder resultaat. De politie vraagt mensen die rond 19.30 uur mogelijk iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Voorbijstraat dat te melden bij de politie via 0900-8844. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl