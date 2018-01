VIDEO: Geëmotioneerd slachtoffer bedankt voor steun na heftige overval

DIDAM - 'Overweldigend bedankt', zegt meneer Beumers (80) geëmotioneerd in de camera. Het is een bedankje voor alle steun die hij heeft gekregen na een brute overval bij hem thuis, in Didam.

Meneer Beumers werd bij de overval ook geschopt en geslagen, vertelde hij afgelopen woensdag in opsporingsprogramma Bureau GLD. De uitzending schokte veel Didammenaars, zo ook Miranda Westenberg en Wim Lubbers. Samen startten ze via de Facebookgroep 'een Diemse buj veur altied' een inzamelingsactie. Er werd geld opgehaald om een mooi bloemetje voor hem te kopen. Zo'n 75 mensen hebben geld gedoneerd.

'Eén voor allen, allen voor één'

Op zaterdagmiddag is een delegatie steungevers bij meneer Beumers langs geweest. Hem werd een groot paars en wit bloemstuk overhandigd, met een grote kaart erbij. 'Omdat wij iets positiefs tegenover uw negatieve ervaring willen zetten', is er op te lezen. Ook is hem een enveloppe met het resterende geld aangeboden, maar dat weigerde hij volgens één van de aanwezigen. 'Ons argument was: 'één voor allen, allen voor één'. Toen we dat zeiden, barstte hij in tranen uit.' Vervolgens heeft het slachtoffer uitgebreid verteld wat hem overkomen is. 'Dat hakt er wel in.'

Meneer Beumers is zo dankbaar voor alle steun dat hij een filmpje heeft opgenomen:

