Deel dit artikel:











BMX'er Van Gorkom moet op eigen kracht uit coma ontwaken Foto: ANP

ARNHEM - BMX’er Jelle van Gorkom is lichamelijk stabieler, maar de situatie is nog steeds zorgelijk. Dat meldt de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Van Gorkum werd in coma gehouden na een ernstig ongeval tijdens een training op sportcentrum Papendal in Arnhem.

De BMX'er laat volgens de unie lichamelijk herstel zien en moet nu op eigen kracht ontwaken uit zijn coma. Hij krijgt inmiddels geen slaapmedicatie. Hoe lang het gaat duren voor hij bij bewustzijn komt is op dit moment niet in te schatten. 'Van Gorkom reageert op prikkels en zijn lichaam laat herstel zien. Wel zijn er zorgen over de impact van het ongeval op zijn brein', schrijft de Wielren Unie op haar website. 'De artsen kunnen hierover in deze fase nog geen enkele uitspraak doen.' Van Gorkom kwam dinsdag ernstig ten val tijdens een training op Papendal. Hij liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op. Om zijn lichaam de tijd te geven om te herstellen werd hij kunstmatig in coma gehouden. Van Gorkom won een zilveren medaille tijdens de finale BMX tijdens de Olympische Spelen van Rio in 2016. Zie ook Smulders: 'Nieuws Van Gorkom gaat je niet in de koude kleren zitten'

BMX'er Van Gorkom kunstmatig in coma na zwaar ongeluk Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl