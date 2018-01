'Koningin Wilhelmina' te gast in Winterswijk

Het portret van een jonge Koningin Wilhelmina is geschilderd door een jonge Piet Mondriaan. Het werk hoort eigenlijk thuis in paleis Het Loo, maar dat is de komende drie jaar gesloten voor een grote verbouwing. De komende anderhalf jaar is het meer dan welkom in Winterswijk. Het portret van Wilhelmina is de enige Mondriaan van paleis Het Loo, maar nu hangt het werk tussen de andere vroege werken van de Achterhoekse schilder.

Ook andere Wilhelmina's te gast

Bij de opening waren zaterdag ook bewoners van de Wilhelminastraat in Winterswijk uitgenodigd, net als museumbezoekers die Wilhelmina heten.

Clemens Cornielje, de Gelderse commissaris van de Koning verrichte de openingshandeling.