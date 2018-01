Achterhoek wil meer, meer, meer Belgische toeristen

De Belgische toerist is een groeimarkt, zegt ook stichting Achterhoek Toerisme. Daarom staat ze met de grootste regionale stand op de vakantiebeurs. Meer en meer Belgische toeristen weten de weg naar de Achterhoek te vinden. Dat zegt althans Bjorn de Voer van de stichting Achterhoek Toerisme. Nog dit hele weekend staat de Achterhoek op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, met als doel de Achterhoek nog meer en beter te promoten.

De tekst gaat verder onder de reportage

2 miljoen Belgen

De stand is niet te vermijden, want volgens de Voer is het de grootste regionale stand op de Vakantiebeurs: 'Ja, wij pakken zeker uit. De stand is zo'n dertien meter lang en valt zeker op. En dat alles met het doel om vooral meer Belgische toeristen te trekken. Waarom de Achterhoek zich richt op de Belgische markt? Omdat dat heel interessant is. Het is een groeimarkt. De Vlaming is geïnteresseerd in de Achterhoek op culinair en cultureel vlak. Het toerisme van België naar Nederland groeit. Van de 6 miljoen Vlamingen zijn er afgelopen jaar twee miljoen aankomsten geweest.'

'Vlaming geeft meer uit'

Eén van de redenen dat de Vlamingen komen, is volgens Bjorn de Voer het kostenplaatje: 'De prijzen liggen in Nederland wat gunstiger ten opzichte van België als het gaat om verblijfskosten. Ook geeft de Vlaming meer uit dan de Nederlander. We staan eind januari als Achterhoek ook nog vier dagen in Antwerpen op een vakantiebeurs. En een aantal weken later ook in Gent. We hebben de grootste regionale stand, het is een unieke samenwerking met ondernemers. En er komen hier in 5 dagen zo'n 100.000 bezoekers op de Vakantiebeurs in Utrecht, dus dat is zeker interessant.'