Glasvezel op weg naar westelijke Achterhoek

ULFT - Na succesvolle glasvezel-vraagbundelingen in Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland is nu het westen van de Achterhoek aan de beurt. Minstens 50% van de inwoners van het buitengebied in 5 gemeenten moet zich voor 19 februari hebben ingeschreven.

Digitale woestijn

'We leven in een digitale woestijn in de Achterhoek', vindt wethouder Henk Hengeveld van Oude IJsselstreek. 'Laten we daar nou eens een hele mooie oase van maken.' Het aanvraagproces loopt op dit moment tegelijk in de gemeenten Oude IJsselstreek, Doetinchem, Montferland, Zevenaar en Doesburg.

Geoff Coupe is als ambassadeur betrokken bij de Glasvezel Buitenaf-campagne en ondervindt dagelijks de noodzaak van de aanleg van glasvezel. 'Onze internetsnelheid is drie megabit per seconde', vertelt de bewoner van het buitengebied van Heelweg. 'Dat is gewoon niet snel genoeg voor deze tijd.'

Genoeg interesse, maar nog te weinig inschrijvingen

Aan interesse lijkt geen gebrek, informatieavonden worden druk bezocht. Toch hebben zich pas een kleine 500 huishoudens ingeschreven. Dat is 9 van de benodigde 50% van het aantal huishoudens in het buitengebied. 'Dat klinkt laag, maar Glasvezel Buitenaf vindt het niet slecht', aldus Coupe. 'Ik heb er vertrouwen in dat het heel snel hoger zal zijn.' De ambassadeur heeft dan ook een boodschap voor inwoners van het buitengebied: 'Inschrijven, alsjeblieft, heel snel. Dan hebben wij de vijftig procent bereikt op 19 februari.'

Om bewoners van het buitengebied te informeren over de aanleg van glasvezel worden een aantal momenten georganiseerd. Dinsdagavond staat in het Buurtschapshuis in Sinderen een informatieavond gepland.