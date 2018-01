Proef: Harderwijkse horeca doordeweeks uur langer open

HARDERWIJK - Op 1 februari start een proef waarbij de horeca in de binnenstad van Harderwijk doordeweeks één uur langer open mag zijn tot 02.00 uur.

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Harderwijk, wil een gastvrije horeca bieden. Koninklijke Horeca heeft de burgemeester daarom verzocht om een proef te houden met een uitloopuur. In dat laatste uur mag de horeca open zijn, maar worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten.

De burgemeester heeft de inwoners van de Vijhestraat en de Bruggestraat per brief gevraagd naar hun mening over het uitloopuur. Daar zijn slechts enkele reacties op gekomen, met verschillende meningen. De burgemeester heeft daarop besloten te starten met een proefperiode van één jaar, van 1 februari 2018 tot en met 31 januari 2019.

In dit proefjaar zal blijken of het uitloopuur goed verloopt en of het bijdraagt aan een gastvrij en aantrekkelijk Harderwijk. De burgemeester besluit daarna of hij een voorstel wil doen aan de gemeenteraad om de sluitingstijden voor de horeca doordeweeks structureel te wijzigen.