NEC'er Groeneveld revalideert bij Belgisch fenomeen Maesschalck

NIJMEGEN - NEC kan voorlopig nog niet beschikken over aanvaller Arnaut Groeneveld, die kampt met een rugblessure.

Maar de 20-jarige vleugelspits is in goede handen. Hij revalideert in Antwerpen bij Lieven Maesschalck. De Belgische kinesist geldt als een fenomeen op zijn gebied. Topsporters uit de hele wereld komen naar hem toe, vooral bij langdurige blessures. Hij was ook in dienst van AC Milan en de Belgische voetbalbond.

Groeneveld staat sinds begin december buitenspel en de verwachting is dat hij niet voor eind februari hersteld zal zijn. Dit seizoen scoorde bij vijf keer en was hij goed voor negen assists in dertien wedstrijden voor NEC.