Veerpontje tussen Loo en Huissen vaart morgen weer

ARNHEM - De veerpont tussen Huissen en Loo vaart vanaf zondag weer. De website meldt dat het pontje vanaf 9:00 's ochtends weer zal varen.

De veerpont werd vorige week donderdag uit de vaart gehaald wegens de hoge waterstand. Het is niet uniek dat het veer tussen Huissen en Loo is gestremd. 'Dat was vier jaar geleden ook al het geval en in het verleden ook al een paar keer, maar vervelend is het altijd', zei de veerman afgelopen week tegen Omroep Gelderland.

Niet alleen het veer tussen Huissen en Loo werd uit de vaart genomen; ook tussen Veessen - Wijhe en Dieren - Olburgen werd niet meer gevaren door een te hoge waterstand.

