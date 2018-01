Dronkaard stuurt auto van ouders de sloot in

KILDER - De politie Montferland heeft vrijdagnacht een dronken automobilist aangehouden nadat die met de auto van zijn ouders in een sloot was beland.

Het ongeluk gebeurde bij vakantiepark Stroombroek in Braamt. Toen agenten arriveerden, roken ze een sterke alcohollucht bij de man. Bij een ademanalyse op het politiebureau blies hij bijna 800 ug/l. Dat is bijna vier keer de toegestane maximumhoeveelheid voor ervaren bestuurders. De automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

Geldboete en rijontzegging

De officier van justitie heeft besloten om de man te dagvaarden, wat inhoudt dat hij zich op een later tijdstip voor de rechter moet verantwoorden. De eis op deze zitting wordt een geldboete van 950 euro en een rijontzegging van 8 maanden.

De auto van zijn ouders is vermoedelijk total loss. 'Tijdens het slepen van het voertuig viel een van onze collega's op welk type auto in de sloot lag, namelijk een Suzuki Splash', grapt de politie Montferland op Facebook.